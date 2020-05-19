قطر تعلق الأنشطة التجارية والعراق ينهي العام الدراسي

أحمد يوسف / الخليج 365

قررت قطر، الثلاثاء، تعليق الأنشطة التجارية مؤقتا، فيما أعلن العراق إنهاء العام الدراسي، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأصدر مجلس الوزراء القطري، في بيان، قرارا بإغلاق المحال وإيقاف جميع الأنشطة التجارية حتى 30 مايو/ أيار الجاري.

واستثنى البيان: "محال المواد الغذائية، والتموينية، والصيدليات، والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية".

ودعا إلى "إلزام جميع المواطنين والمقيمين بتثبيت تطبيق (احتراز) على هواتفهم المحمولة عند الخروج من المنزل".

وتطبيق "احتراز"، يستخدم على الهواتف النقالة للاطلاع على إجراءات الوقاية وإرشادات التوعية بالفيروس، إضافة إلى عرض أحدث المستجدات والإحصاءات الرقمية.

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وفي أبريل/ نيسان الماضي، قررت قطر إغلاق المحال وإيقاف جميع الأنشطة التجارية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، للحد من تفشي كورونا.

وحتى مساء الإثنين، سجلت قطر إجمالا 33 ألفا و969 إصابة بالفيروس، بينها 15 وفاة، و4 آلاف و899 متعافيا.‎

وفي العراق، أعلنت وزارة التربية في بيان، إنهاء العام الدراسي خشية تفشي كورونا.

وأفاد البيان بـ "إنهاء العام الدراسي الحالي، باعتماد درجة النصف الأول للمراحل الابتدائية والثانوية بسبب كورونا".

وحتى الإثنين، سجل العراق إجمالا 3 آلاف و554 إصابة بالفيروس، بينها 127 وفاة، وألف و310 متعافين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.