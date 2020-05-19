قائد بالجيش الليبي: تحرير "الوطية" أثبت فشل ميليشيا حفتر

طرابلس/ الخليج 365

أسامة الجويلي، قائد المنطقة الغربية بمقابلة متلفزة غداة تحرير القاعدة:

- "الوطية" كانت مصدرا للتخريب

- كل الغرب الليبي تابع للحكومة رغم أننا لا نركز على المناطق

اعتبر اللواء أسامة الجويلي، قائد المنطقة الغربية بالجيش الليبي، أن قاعدة "الوطية" الجوية غرب العاصمة طرابلس، كانت مصدرا للتخريب.

وأفاد الجويلي في مقابلة متلفزة مع قناة "فبراير" المحلية الثلاثاء، غداة تحرير الجيش القاعدة الاستراتيجية، أن تحريرها أثبت فشل منطق ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وقال بهذا الخصوص إن "القاعدة كانت مصدر للفتنة والتخريب في مدن غرب ليبيا، لأنها تستخدم مكانا لتجميع العصابات المسلحة من مختلف الجهات والمدن".

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وأضاف: "ويتم عن طريقها أحيانا وصول الأسلحة ثم تسريبها إلى المدن، وهو ما نسميه الخلايا النائمة والعمل الداخلي".

وتابع: "نرى المنطق السخيف الذي يتبعونه (ميليشيا حفتر) ويقولون إنهم يسيطرون على 70 أو 80 أو 90 بالمئة من الأرض، وكأن شرعية الحكم بالنسبة لهم هي كم تملك من الأرض".

ولفت إلى أنه في حال التعامل بمنطق الميليشيا، فإن "كل مناطق الغرب الليبي تابعة للوفاق (الحكومة المعترف بها دوليا)، رغم أننا في الشرعية لا نركز على المناطق، لأن الشرعية هي الشرعية المعترف بها دوليا والمقتنع بها غالبية الشعب".

والإثنين، سيطر الجيش الليبي على قاعدة "الوطية" الاستراتيجية بعد دحر مليشيا حفتر منها، في انتصار مهم بالمنطقة الغربية.

وتحرير القاعدة يعتبر ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيا حفتر في المنطقة نفسها، بعد سقوط مدينة غريان، في يونيو/ حزيران الماضي.‎

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجومًا فاشلا للسيطرة على اطرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكانية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.