صلاة عيد الأردن بالمنازل ولبنان يفتح المساجد للجمع

بيروت - عمان / وسيم سيف الدين - ليث الجنيدي / الخليج 365

ـ المملكة أبقت العمل بقرار إغلاق المساجد في ظل الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا

ـ مديرية الأوقاف الإسلامية في لبنان استثنت كبار السن والنساء والأطفال من أداء صلاة الجمعة بالمساجد

أعلن الأردن، الثلاثاء، أن صلاة عيد الفطر ستكون في المنازل، فيما قرر لبنان إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة.

وقال وزير الأوقاف الأردني محمد الخلايلة، في بيان، إن "صلاة العيد ستكون بالبيوت، مع إبقاء العمل بقرار إغلاق المساجد في ظل الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار كورونا".

وأضاف: "سيتم بث تكبيرات العيد عبر مكبرات مساجد المملكة"، لافتا إلى أن "الغاية من هذه الإجراءات هي الحفاظ على الصحة العامة".

وسبق للسلطات أن أقرت صلاة التراويح في البيوت، بعد إيقاف الصلوات في جميع مساجد المملكة وكنائسها منتصف مارس/ آذار الماضي، مع الالتزام برفع الأذان في وقته، ضمن إجراءات مواجهة كورونا.

وفي لبنان، أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية، عبر فيسبوك، إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة ابتداء من 22 مايو/ أيار الجاري.

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واستثنت المديرية كبار السن، والنساء والأطفال، من أداء صلاة الجمعة بالمساجد.

وأوضحت أنه بالنسبة إلى باقي الصلوات الخمس والتراويح، ستبقى في المنازل للجميع، على أن يتم فتح المساجد تدريجيا لأدائها بناء على تقارير طبية من أهل الاختصاص حول كورونا.

وذكّرت المديرية المصلين، بالإجراءات الوقائية التي تعتمدها وأهمها الوضوء في المنزل، وفحص الحرارة قبل دخول المسجد بعد التعقيم، ووضع الكمامات والقفازات، وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل فرد.

وحثت جميع أئمة المساجد وخطبائها على ألا تتجاوز خطب الجمعة الدقائق العشر.

واتخذت دول عربية وإسلامية إجراءات وتدابير وقائية للحد من انتشار كورونا قبل أشهر، منها إغلاق المساجد.

وحتى الإثنين، بلغ إجمالي إصابات كورونا في الأردن 629 منها 9 وفيات و413 حالة تعاف، فيما وصلت إصابات لبنان إلى 931، منها 26 وفاة و251 حالة شفاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.