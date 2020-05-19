إسرائيل تعتقل 7 فلسطينيين من سكان القدس القديمة

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 7 فلسطينيين من سكان البلدة القديمة، في مدينة القدس الشرقية، بعد مداهمة منازلهم خلال ساعات فجر الثلاثاء.

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365 إن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، داهمت منازل الفلسطينيين واعتقلتهم.

وقال المحامي محمد محمود، من هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية فلسطينية)، في تصريح مكتوب حصلت وكالة الخليج 365 على نسخة منه، إنه تم اعتقال 7 شبان من سكان البلدة القديمة بحجة المشاركة في حفل استقبال أحد الأسرى المحررين.

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وكانت إسرائيل قد احتلت القدس الشرقية في العام 1967، وأعلنت أن المدينة بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة موحدة لها، وتحتفل الخميس القادم بهذه الذكرى.

ويرفض المجتمع الدولي، الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، ويطالب إسرائيل بالسماح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لها.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن الحكومات الإسرائيلية اعتمدت على مدار السنوات الماضية، عشرات القرارات للحد من الوجود الفلسطيني في مدينة القدس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.