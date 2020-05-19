إعادة فتح المسجد الأقصى بعد عيد الفطر

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إعادة فتح المسجد الأقصى، أمام المصلين، بعد انتهاء عيد الفطر الأسبوع المقبل.

وقال المجلس في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365 "إن مجلس الأوقاف وفي ضوء الانحسار النسبي لانتشار الفيروس ولله الحمد، وبعد استشارة الـمرجعيات الطبية الـمختصة (..) قرر مجلس الأوقاف رفع تعليق دخول الـمصلين الى الـمسجد الأقصى الـمبارك بعد عيد الفطر السعيد".

وأضاف "سيتم الإعلان عن آلية وإجراءات رفع التعليق، عبر بيان خاص سيصدر عن دائرة الأوقاف بالتنسيق مع مجلس الأوقاف".

وكان مجلس الأوقاف قد أعلن نهاية مارس/آذار الماضي تعليق دخول المصلين إلى المسجد حفاظا على حياة المصلين ولمنع تفشي فيروس كورونا.

ومنذ ذلك الحين، تقام الصلوات في المسجد الأقصى ولكن فقط بمشاركة حراس المسجد وعدد من موظفي دائرة الأوقاف. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.