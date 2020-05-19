إعادة فتح المسجد الأقصى بعد عيد الفطر

أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إعادة فتح المسجد الأقصى، أمام المصلين، بعد انتهاء عيد الفطر الأسبوع المقبل.
وقال المجلس في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365 "إن مجلس الأوقاف وفي ضوء الانحسار النسبي لانتشار الفيروس ولله الحمد، وبعد استشارة الـمرجعيات الطبية الـمختصة (..) قرر مجلس الأوقاف رفع تعليق دخول الـمصلين الى الـمسجد الأقصى الـمبارك بعد عيد الفطر السعيد".
وأضاف "سيتم الإعلان عن آلية وإجراءات رفع التعليق، عبر بيان خاص سيصدر عن دائرة الأوقاف بالتنسيق مع مجلس الأوقاف".
وكان مجلس الأوقاف قد أعلن نهاية مارس/آذار الماضي تعليق دخول المصلين إلى المسجد حفاظا على حياة المصلين ولمنع تفشي فيروس كورونا.
ومنذ ذلك الحين، تقام الصلوات في المسجد الأقصى ولكن فقط بمشاركة حراس المسجد وعدد من موظفي دائرة الأوقاف. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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