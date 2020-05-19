كورونا.. وفاتان في تونس وعُمان و12 إصابة باليمن

عادل الثابتي / الخليج 365

أعلنت تونس وسلطنة عمان، الثلاثاء، تسجيل وفاة بكورونا في كل منهما، فيما رصد اليمن 12 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة التونسية في بيان، حالة وفاة و6 إصابات بالفيروس.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و43، بينها 46 وفاة، و816 حالة تعاف.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة و292 إصابة بكورونا.

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وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5 آلاف و671، بينها 26 وفاة، وألف و574 حالة تعاف.

وفي اليمن، أفادت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (التابعة للحكومة)، في بيان، تسجيل إصابتين بالفيروس في محافظة شبوة (شرق).

ولاحقا، أعلنت لجنة الطوارئ المحلية (متفرعة عن اللجنة العليا) بمحافظة تعز (وسط) تسجيل حالتي وفاة و10 إصابات بكورونا.

وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 144 حالة بينها 23 وفاة (شاملة 4 إصابات بينها وفاة في مناطق سيطرة الحوثيين).

وحتى صباح الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس، 4 ملايين و907 ألفا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 320 آلاف، وتعافى أكثر من مليون و916 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.