القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

كشفت دراسة إسرائيلية متخصصة، النقاب عن أن نحو 350 ألف فلسطيني، يعيشون بالقدس الشرقية المحتلة.

وقال معهد القدس لبحث السياسات (غير حكومي) في تصريح مكتوب حصلت وكالة الخليج 365 على نسخة منه إن الفلسطينيين يُشكلون 38% من سكان القدس، بشطريها الشرقي والغربي.

ويُصدر المعهد سنويا، كتابا تفصيليا حول القدس، وتستند إليه دوائر صنع القرار في إسرائيل.

ويتضح من الدراسة أن عدد سكان القدس، بشطريها الشرقي والغربي، يصل إلى 919 ألف نسمة، بينهم 349 ألف و600 فلسطيني.

ولفتت إلى أن 12800 إسرائيلي هاجروا إلى القدس خلال العام 2019.

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وأشارت إلى أن نسبة البطالة في صفوف سكان المدينة الفلسطينيين، ذكورا وإناثا، بلغت 3 % قبل أزمة فيروس كورونا.

وكانت إسرائيل قد احتلت القدس الشرقية في العام 1967، وأعلنتها بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة موحدة لها، وتحتفل الخميس القادم بهذه الذكرى.

ويرفض المجتمع الدولي، الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، ويطالب إسرائيل بالسماح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لها.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن الحكومات الإسرائيلية اعتمدت على مدار السنوات الماضية، عشرات القرارات للحد من الوجود الفلسطيني في مدينة القدس.

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