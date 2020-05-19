العراق.. مقتل جندي ومدني بهجومين في ديالى وكركوك

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، مقتل جندي ومدني، في هجومين منفصلين بمحافظتي ديالى (شرق) وكركوك (شمال).

وذكرت "خلية الإعلام الأمني" (تتبع وزارة الدفاع)، في بيان فجر الثلاثاء، أن "إرهابيين من داعش هاجموا حاجزا أمنيا يتبع للفرقة 11 بالجيش في منطقة الافتخارات في قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك".

وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد الأفراد الموجودين على الحاجز.

وفي محافظة ديالى، قال الرائد في الفرقة الخامسة، جميل العبيدي، إن "مدنيا قتل، وأصيب اثنان آخران بانفجار عبوة ناسفة بناحية العبارة شمال شرقي المحافظة".

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وأضاف العبيدي للأناضول، أنه "في حادث أمني آخر أحبطت قوة من الحشد الشعبي هجوما لمسلحي تنظيم داعش في ساعة متقدمة من ليل الإثنين/الثلاثاء بأطراف ناحية العظيم شمالي المحافظة".

وأشار إلى أن "عناصر الحشد استخدموا القصف المدفعي على تجمعات الإرهابيين".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت، "التهيئة لعملية عسكرية يشارك فيها الجيش والحشد الشعبي لإجتثاث تنظيم داعش من البلاد".

وتزامن إعلان الكاظمي مع تصاعد في وتيرة الهجمات التي يشنها عناصر"داعش".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.