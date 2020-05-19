الجيش الليبي يدحر مليشيا حفتر من بلدة قرب حدود تونس

ليبيا / الخليج 365

سيطر الجيش الليبي، خلال الساعات الأخيرة، على مدينتين تقعان شمال غربي البلاد قرب الحدود التونسية.

وقال المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة، في تدوينة عبر "فيسبوك"، الثلاثاء: "قواتنا البطلة تدخل مدينتي بدر وتيجي (تتبعان بلدية باطن الجبل الغربي) وسط استقبال من الأهالي بالتكبير والتهليل".

ولم يذكر المركز أي تفاصيل أخرى عن كيفية السيطرة على المدينتين.

فيما قالت قناة "فبراير" الليبية (خاصة)، في وقت سابق، إن قوات "بركان الغضب"، التي أطلقها الجيش لمواجهة عدوان حفتر على طرابلس، بسطت سيطرتها على "بدر" بعد هروب مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر منها.

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وبثت القناة مقطع فيديو يظهر انتشار آليات عسكرية تابعة للجيش الليبي في "بدر" بعد إحكام السيطرة عليها.

والإثنين، سيطر الجيش الليبي على قاعدة "الوطية" الاستراتيجية بعد دحر مليشيا حفتر منها، في انتصار مهم بالمنطقة الغربية.

وتحرير قاعدة الوطية هو ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيا حفتر في المنطقة نفسها، بعد سقوط مدينة غريان، في يونيو/حزيران الماضي.‎

ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكانية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.