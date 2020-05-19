رونالدو يعود مجددًا لأرض الملعب

عاد النجم كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، اليوم، لأداء تدريباته على أرض الملعب، وذلك ضمن المعسكر الذى أعده فريقه.

وكان اللاعب البرتغالي قد ابتعد عن أرض الملعب منذ ما يقرب من شهرين، على إثر توقف الأنشطة الرياضية والحجر الصحي الذى فرض على يوفنتوس بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

الجدير بالذكر أن تدريبات لاعبي يوفنتوس تتم بشكل فردي، لحين صدور قرار رسمي بعودة التدريبات الجماعية واستئناف الدوري الإيطالي.

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