سقوط صاروخ في محيط السفارة الأمريكية بالعراق

شهد محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، سقوط صاروخ به في هجوم هو الـ28 من نوعه خلال 7 أشهر على المصالح الأمريكية.

وكشف مسؤول أمني عراقي، أن الصاروخ أسفر عن أضرار مادية دون وقوع ضحايا؛ فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا القصف الصاروخي، لكن الولايات المتحدة تتهم عادة الفصائل العراقية الموالية لإيران بالوقوف وراء هذه الهجمات.

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