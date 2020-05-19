السماح لليفربول برفع درع الدوري دون جمهور

كشف المدير التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليج”، ريتشارد ماسترز، اليوم الثلاثاء، عن السماح لفريق ليفربول في حال حصوله على بطولة الدوري، برفع كأس الدوري لكن من دون حضور الجمهور.

وأوضح ريتشارد ماسترز: ” إذا كان ذلك ممكنا، أي التتويج، نعم، سيكون ثمة احتفال وسيتبادل اللاعبون الكأس. نود أن تكون هناك مراسم لتقديم الكأس لمكافأة اللاعبين والجهاز الفني على العمل الشاق الذين قاموا به “.

واستطرد: ” وبالتالي سنقوم بذلك، إلا إذا كان ذلك غير ممكن لمخاوف صحية “، فيما يتصدر ليفربول جدول الترتيب بفارق 25 نقطة عن حامل اللقب ومنافسه المباشر مانشستر سيتي، ويحتاج إلى 6 نقاط من مبارياته التسع الأخيرة لكي يتوج بطلا رسميا للمرة الأولى منذ عام 1990، أي منذ نحو 30 عاما.