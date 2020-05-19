الذهب يتخلى عن مكاسبه المبكرة وسط شهية للمخاطرة

تخلى الذهب عن مكاسبه المبكرة اليوم الثلاثاء ليجري تداوله دون تغير يذكر دون ذروة سبع سنوات ونصف التي سجلها في الجلسة السابقة، مع تحسن الشهية للمخاطرة بفضل بيانات مبكرة واعدة للقاح محتمل لمرض كوفيد-19.

وكان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1731.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه 0.5 بالمئة في وقت سابق من اليوم بفعل تجدد توترات التجارة الأمريكية الصينية وإجراءات التحفيز العالمية. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1733.30 دولار. انشر الخبر :

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