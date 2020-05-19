أعلنت الحكومة التايلاندية تقدم شركة الخطوط الجوية طلب بإعلان إفلاسها أمام محكمة الإفلاس المركزية .

واعتبر مجلس الوزراء البريطاني أن هذه الخطوة أفضل الحلول لإعادة هيكلة الشركة وعدم الإستغناء عن 20 ألف موظف وموظفة . كما أكدت أن الحكومة التايلاندية لن تدعم الشركة مالياً وإنما ستقوم يتقديم حلول لإعادة الهيكلة ومساعدتها على ذلك ، مشيرة إلى إنفاق تايلاند على العمالة اليومية والمزراعين بسبب جائحة كورونا . انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إفلاس الخطوط الجوية التايلاندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.