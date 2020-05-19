وظائف شاغرة في شركة الخطوط الحديدية

كشفت شركة الخطوط الحديدية “سار”، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس؛ للعمل بالرياض بمسمى ” أخصائي الميزانية ” .

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية)، ولديه خبرة لا تقل عن سنتين في الميزانية وإعداد التقارير.

وأكدت أن التقديم ينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط التالي هنـــــــــا .