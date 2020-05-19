بدء استقبال طلبات الإعتراض على الدفعة الـ 30 من «حساب المواطن»

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم (الثلاثاء)، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة الـ30 لشهر مايو الجاري. ودعا البرنامج المستفيدين الذين لديهم اعتراضات على مبالغ استحقاقاتهم لتقديم طلبات الاعتراض عبر بوابته الإلكترونية. وكان “حساب المواطن” قد أعلن الأسبوع الماضي، إيداع 2.18 مليار ريال، كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ30 (دفعة مايو)، البالغ عددهم نحو 12 مليون مستفيد وتابع. انشر الخبر :

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