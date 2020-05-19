“السويلم” رئيساً لمركز زلوم بالجوف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف , بتعيين عبدالله بن محمد السويلم رئيساً لمركز زلوم .

من جهته شكر السويلم ثقة أمير المنطقة على تعيينه , واعداً ببذل مزيداً من الجهد لخدمة أهالي المركز وتحقيق تطلعاتهم. انشر الخبر :

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