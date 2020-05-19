إمارة عسير تصدر بيان بخصوص إنقطاع الكهرباء عن قنا

أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير “المكلف” سلطان الأحمري، أنه إشارة إلى تكرار إنقطاع التيار الكهربائي بمركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير خلال الأيام الماضية ، فإن إمارة منطقة عسير توضح أنها تتابع عن كثب تفاصيل الحادثة ، وقد وجه أمير منطقة عسير بسرعة دعم فرق الصيانة الميدانية من إدارة القطاع الجنوبي في الشركة السعودية للكهرباء والرفع بجميع العوائق والصعوبات لمعالجتها للمساعدة بكل قوة في إيجاد الحلول العاجلة ، التي تضمن عدم إنقطاع الخدمة ، حتى ينتهي العمل من “ثلاثة مشاريع قائمة” لتحسين موثوقية الشبكة الكهربائية في المنطقة ، ويتوقع الإنتهاء من تنفيذها قبل نهاية عام 2020م، إن شاء الله تعالى.

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