60 % من المسافرين في المنطقة سيسافرون بمجرد استئناف الرحلات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشف محرك البحث «ويجو»، عن استطلاع حول سلوكات المستهلك وتوجهات السفر للفترة القادمة، أظهر أن 60% من الأشخاص يخططون للسفر بمجرد استئناف الرحلات الدولية والمحلية.

ونالت الابتكارات التكنولوجية للبلدان وخطط وإجراءات الدول الاحترازية لما بعد فيروس كورونا، وجهود شركات الطيران الوطنية، إضافة إلى عروض الضيافة الديناميكية، اهتماماً كبيراً من المسافرين. كما اتخذت معظم شركات الطيران الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي تدابير احترازية هامة لطمأنة المسافرين، ما يجعل السفر أكثر أماناً.

ومن بين المستجيبين الذين يخططون للسفر، 40% متشوقون لحجز عطلة استجمام بمجرد رفع قيود الدول. وتخطط أغلبية المستطلعين للسفر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ومع تخفيف قيود السفر وإعادة فتح الفنادق والمنتجعات السياحية تدريجياً، وأنشطة الرياضات المائية المحدودة في الإمارات، نتوقع المزيد من الطلب على السياحة الداخلية.

ووفقاً للاستطلاع، احتلت الرحلات العائلية والرحلات لزيارة العائلة في الوطن المرتبة الثانية المفضلة لدى المشاركين في الاستطلاع، بنسبة 26% و31% على التوالي.

أما بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فنتوقع أن نرى مصر تكتسب المزيد من الثقة في الشهر المقبل، مع تخفيف الدولة لقيود السفر والفنادق التي ستفتح للسياح أبوابها تدريجياً في الشهر المقبل.