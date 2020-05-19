«شبيه كورونا» يودي بحياة 309 أشخاص في نيكاراجوا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا الاثنين، إن 309 أشخاص توفوا بالالتهاب الرئوي مُنذ يناير/ كانون الثاني الماضي، بزيادة 87 حالة عن نفس الفترة من العام الماضي، لكن بعض الوفيات لها صلة بفيروس كورونا المستجد.

ولم تسجل السلطات في نيكاراجوا سوى ثماني حالات وفاة بسبب مرض كوفيد19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا و25 حالة إصابة في المجمل، ويشكك العاملون في مجال الصحة في هذه الأرقام، لافتين إلى أن العنابر في المستشفيات تكتظ بمرضى يعانون من مشكلات في التنفس وإلى أن حكومة أورتيجا لم تتخذ إجراءات صارمة لاحتواء التفشي.

ولم تذكر السلطات الصحية علناً عدد الفحوص التي أجريت للكشف عن كوفيد19 في البلاد، كما لم يذكر أورتيجا بالتفصيل عدد الوفيات بالالتهاب الرئوي ذات الصلة بفيروس كورونا، وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: بعض الوفيات لها صلة بالجائحة وهناك الكثير من الوفيات بالالتهاب الرئوي أيضاً، ولم يذكر سبب الزيادة في حالات الالتهاب الرئوي والتي يمكن أن تتشابه أعراضها مع الإصابة بكورونا.

ويقول أورتيجا، إن 309 أشخاص توفوا متأثرين بالالتهاب الرئوي هذا العام حتى 15 مايو/ أيار الجاري، مقابل 222 شخصاً فقط في نفس الفترة من العام الماضي، بينما لم يعلن أورتيجا البالغ من العمر 74عاماً، أي إجراءات صحية جديدة للدولة التي يقطنها أكثر من ستة ملايين شخص، مبدياً تفاؤله على الرغم من الصور التي ظهرت في وسائل إعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لطوابير من العائلات أمام المستشفيات لمعرفة أي أخبار عن أقاربهم المرضى، وقال الرئيس: تمكنا من صد الجائحة.