شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجل أدنى حصيلة يومية لـ «وفيات كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّلت الولايات المتّحدة 759 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجماليّ الوفيات لديها إلى 90 ألفاً و309، بحسب إحصاء لجامعة «جونز هوبكنز» الاثنين.
وحصيلة الوفيات اليومية هذه هي الأدنى على الإطلاق التي تسجّل منذ أسابيع في أكبر بلد في العالم من حيث عدد المصابين بوباء كوفيد19، والذي بلغ أكثر من مليون ونصف المليون مصاب، بحسب بيانات نُشرت الاثنين.
وأظهرت بيانات الجامعة ومقرّها بالتيمور، أنّ أكثر من 283 ألف مصاب بالفيروس تماثلوا للشفاء، أما من حيث نسبة توزّع الوفيات على الولايات فقد تبوّأت ولاية نيويورك المركز الأول، إذ سجّلت لوحدها حوالي ثلث الوفيات الناجمة عن الفيروس في عموم أنحاء البلاد، ووفقاً لمقياس وبائي وضعه باحثون في جامعة ماساتشوستس يتوقّع أن تسجّل الولايات المتّحدة 112 ألف وفاة بكوفيد19 بحلول السادس من يونيو/حزيران المقبل.
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