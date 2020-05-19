البرازيل الثالثة عالمياً في عدد المصابين بكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبحت البرازيل، ثالث دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ مع 254.220 مصاباً، متقدّمة بذلك على بريطانيا التي بلغ عدد المصابين فيها حوالي 250 ألفاً.

وأظهرت بيانات رسمية الاثنين، أنّ البرازيل سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 13 ألفاً و140 إصابة جديدة، لكنّ خبراء يعتبرون أنّ هذه الأرقام هي أقلّ بكثير من الحقيقة بسبب عدم إجراء ما يكفي من الفحوص المخبرية، وفي غضون 72 ساعة فقط تخطّت البرازيل، كلاً من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، في أعداد المصابين لتقفز بذلك من المرتبة السادسة إلى المرتبة الثالثة عالمياً من حيث مدى تفشّي الوباء في صفوف سكّانها، وتحتل المرتبة الأولى عالمياً الولايات المتحدة بنحو 1.5 مليون مُصاب، ثم تليها روسيا بتسجيلها 290.678 مصاباً.

أما أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في البرازيل، فبلغت حتى الاثنين، 16.792 بعدما سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 674 وفاة جديدة بالفيروس، وبهذه الحصيلة تضع البرازيل في المرتبة السادسة عالمياً من حيث عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد19، لكنّ هذه الأرقام هي أيضاً، بنظر خبراء، أقلّ بكثير من الرقم الفعلي.