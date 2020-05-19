بعد تناوله عقاراً يقي من كورونا.. هل أصيب ترامب بالوباء؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أنه يتناول منذ نحو عشرة أيام، على سبيل الوقاية، عقار «هيدروكسي كلوروكين» المُضاد للملاريا الذي انقسم المجتمع الطبي حول مدى نجاعته في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد ترامب مجدداً أنه ليس مصاباً بـ(كوفيد19)، ولم تظهر عليه أية عوارض للمرض، وقال للصحفيين في البيت الأبيض: أتناوله مُنذ نحو أسبوع ونصف الأسبوع، أتناول حبة يومياً، في وقت ما سأتوقف عن تناول هذا العقار، ورداً على سؤال عن سبب تناوله عقار «هيدروكسي كلوروكين» قال ترامب: أعتقد أنّه جيد، لقد سمعت أموراً جيدة جداً عنه، أنتم تعرفون عبارة: ما الذي ستخسره؟ مشيراً إلى أنه يتناول أيضاً، الزنك كإجراء وقائي.

وكانت السلطات الصحية الأمريكية والكندية حذرت في نهاية إبريل/نيسان الماضي، من خطورة استخدام «هيدروكسي كلوروكين» للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أو علاج المصابين بهذا الفيروس، إذا لم يكن استخدام هذا العقار يتمّ في إطار تجارب سريرية تخضع للمراقبة.

لكن الرئيس الأمريكي قال للصحفيين، إن تناوله هيدروكسي كلوروكين «لن يؤدي إلى ضرر»، مؤكداً أن هذا العقار «يتم استخدامه مُنذ 40 عاماً، الكثير من الأطباء يتناولونه»، من جهة أخرى، شدد سيد البيت الأبيض على أنه ليس لديه «أية عوارض» لمرض (كوفيد19)، مشيراً إلى أنه يخضع بصورة منتظمة لفحوص مخبرية لتبيان ما إذا كان مصاباً بالفيروس، وقد أتت نتائج جميع هذه الفحوص حتى اليوم سلبية.

و«الكلوروكين»، و«الهيدروكسي كلوروكين»، عقاران يستخدمان مُنذ سنوات عدة لعلاج الملاريا وبعض أمراض المناعة الذاتية، مثل الذئبة، والتهاب المفاصل الروماتويدي، وأظهرت دراسة نشرت قبل نحو عشرة أيام في مجلة «نيو إنجلاند» الطبية أن تناول عقار «هيدروكسي كلوروكين» لم يؤد إلى أي تحسن كبير، أو تدهور كبير في حالة مرضى بـ(كوفيد19) يعانون عوارض خطرة.