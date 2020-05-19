طلبات إعانة البطالة البريطانية الأعلى منذ 1996

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات صدرت الثلاثاء أن مقياسا لعدد من يطلبون إعانة بطالة في بريطانيا قفز إلى أعلى مستوى منذ 1996 في أبريل نيسان وهو أول شهر كامل في ظل إجراءات العزل العام المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عدد مطالبات إعانة البطالة ارتفع 856 ألفا و500 طلب، وهي أكبر زيادة شهرية على الإطلاق، إلى 2.097 مليون، بزيادة 69 بالمئة.

ودون برنامج حكومي يسدد 80 بالمئة من أجور العمال المسرحين مؤقتا، والذين لا يجري حسابهم في أرقام البطالة الإجمالية، كانت الزيادة ستكون أكبر.

وأظهرت بيانات أخرى أصدرها المكتب مدى قوة سوق العمل قبل أزمة كوفيد-19. فقد انخفض معدل البطالة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 3.9 بالمئة، انخفاضا من أربعة بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى فبراير شباط.