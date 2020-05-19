شهية المخاطرة تهبط بالذهب والدولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخلى الذهب عن مكاسبه المبكرة الثلاثاء ليجري تداوله دون تغير يذكر دون ذروة سبع سنوات ونصف التي سجلها في الجلسة السابقة، مع تحسن الشهية للمخاطرة بفضل بيانات مبكرة واعدة للقاح محتمل لمرض كوفيد-19.

وبحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1731.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه 0.5 بالمئة في وقت سابق من اليوم بفعل تجدد توترات التجارة الأمريكية الصينية وإجراءات التحفيز العالمية. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1733.30 دولار.



أنباء لقاح الفيروس

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وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية إنه رغم أنباء لقاح فيروس كورونا المحتمل والتي أوقدت النار في مراجل سوق الأسهم، فإن الذهب سيظل يلقى إقبالا عاليا نسبيا نظرا لإنفاق مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي «الضخم للغاية».

وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2026.88 دولار للأوقية، بعد أن قفز أكثر من تسعة بالمئة خلال معاملات أمس الاثنين.

ونزل البلاتين 0.4 بالمئة مسجلا 814.67 دولار، وانخفضت الفضة 0.7 بالمئة إلى 17.05 دولار للأوقية.

إلى ذلك، تكبد الدولار خسائر أمام العملات الرئيسية الثلاثاء بعد نتائج مشجعة من تجارب على لقاح لمرض كوفيد-19 مما حسن المعنويات وأعطى دفعة إيجابية للأصول عالية المخاطر.

وحافظ اليورو على مكاسب كبيرة مقابل الفرنك السويسري والدولار بعد مقترح من فرنسا وألمانيا لصندوق إنعاش اقتصادي حجمه 500 مليار يورو (543 مليون دولار) لتقديم منح للمناطق الأشد تضررا من أزمة فيروس كورونا.

وتدعمت العملات المرتبطة بالسلع الأولية وسائر الأصول عالية المخاطر عموما، مستفيدة أيضا من انتعاش قوي في أسعار النفط مع تحول انتباه المستثمرين مجددا إلى التعافي من الجائحة.



تكاليف التمويل الدولاري



وقال جونيتشي إيشيكاوا، كبير استراتيجيي سوق الصرف الأجنبي لدى آي.جي للأوراق المالية في طوكيو، «ثمة تحسن كبير في الشهية للمخاطرة بفضل الآمال حيال لقاح. التقلبات تنحسر في الأسهم وتكاليف التمويل الدولاري تهبط. من السهل للدولار أن يهبط وللعملات الأخرى أن تستغل خسائر الدولار وترتفع.» وسجل اليورو 1.0913 دولار الثلاثاء، بعد صعوده 0.9 بالمئة مقابل الدولار في الجلسة السابقة.

وبلغت العملة الموحدة 1.0613 فرنك سويسري بعد أن قفزت الاثنين إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين.

جاء صعود اليورو بعد أن اقترحت فرنسا وألمانيا أن تقترض المفوضية الأوروبية نيابة عن الاتحاد الأوروبي ككل من أجل صندوق الإنعاش الاقتصادي.

استفاد الجنيه الاسترليني أيضا من خسائر الدولار وصعد إلى 1.2204 دولار، لكن المتعاملين يتأهبون لبيانات الوظائف البريطانية.

واستقر الدولار دون تغير يذكر عند 107.39 ين.

واستقر اليوان عند 7.1090 للدولار في السوق الداخلية. ومازال المستثمرون في ثنائي العملة متخوفون من التوترات المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين بشأن سياسة التجارة والانتقادات الموجهة لتعامل الصين مع أزمة كورونا.