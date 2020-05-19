لاجارد ترحب بخطة صندوق انتعاش أوروبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحبت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بصندوق انعاش بقيمة 500 مليار يورو (546 مليار دولار) اقترحته فرنسا وألمانيا الاثنين، قائلة إنه سيجلب مساعدة تشتد إليه الحاجة في دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا.

وقالت لاجارد في مقابلة مشتركة مع أربع صحف أوروبية بعد الإعلان عن الخطة التي دفعت اليورو للصعود وخفضت عوائد السندات الإيطالية «المقترحات الفرنسية-الألمانية طموحة ولها أهداف محددة وهي موضع ترحيب.» وأبلغت لاجارد «ليزيكو» الفرنسية و«كورييري ديلا سيرا» الإيطالية و«هاندلسبلات» الألمانية و«إل موندو» الإسبانية أن المقترحات «تفتح الطريق أمام اقتراض طويل الأجل للمفوضية الأوروبية، وفوق ذلك، تسمح بمساعدة مباشرة مهمة للمالية العامة للدول الأعضاء الأسوأ تأثرا بالأزمة».

وتقوم الخطة التي اقترحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على إنشاء صندوق للإنعاش الاقتصادي بقيمة 500 مليار دولار تموّله المفوضية الأوروبية عبر الاقتراض من الأسواق «باسم الاتحاد الأوروبي»، في آلية غير مسبوقة في بنية الاتحاد.

وبعد جمع هذه الأموال في الصندوق يتمّ تحويلها على شكل «نفقات موازنة» إلى الدول الأوروبية و«القطاعات والمناطق الأكثر تضرراً»، بحسب ما أعلن ماكرون وميركل خلال مؤتمر صحافي مشترك عبر الفيديو.

وقالت لاجارد إنّ هذه المبادرة «تبرهن عن روح التضامن والمسؤولية التي تحدّثت عنها» مؤخراً المستشارة الألمانية، مشيرة إلى أنّه «لا يمكن تعزيز التضامن المالي من دون قدر أكبر من التنسيق في القرارات على المستوى الأوروبي».