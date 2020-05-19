شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: «المنظمة» دميـة بيـد الصيـن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة الصحة العالمية بأنها «دمية بيد الصين»، وذلك في سياق السجال الدائر بين البلدين حول فيروس كورونا. وأكد ترامب في تصريحات صحفية، أمس، أنه جرى الإعلان عن أمور مهمة بشأن فيروس كورونا الجديد، وأنه بصدد الإعلان عن علاجات ولقاحات للفيروس.

وفى وقت سابق قالت الولايات المتحدة إن جزءاً كبيراً من خروج وباء كورونا عن السيطرة، يرجع إلى الفشل المكلف لمنظمة الصحة العالمية، ودعت إلى تحلي المنظمة بمزيد من الكفاءة.

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