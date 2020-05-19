أغاني ومسلسلات «الحجر الصحي».. محتوى يجذب الملايين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: زكية كردي



أغانٍ ومسلسلات اختارت «الحجر الصحي» ليكون دليلها إلى الشهرة على «يوتيوب»، لتلفت انتباه الملايين، وتجذب فضولهم، حالها كحال مئات مقاطع الفيديو لصناع المحتوى من مشاهير مواقع التواصل.

منها مسلسل كوميدي يبث على «يوتيوب» حمل عنوان «الحجر الصحي»، مسلطاً الأضواء على حياة إحدى العائلات في ظل الوضع الراهن، ويتناول يومياتها بأسلوب كوميدي استطاع جذب ملايين المشاهدات، أما المسلسل الكوميدي «كملت معي» الذي يعرضه الشاب عمر مسكون على قناته في «يوتيوب»، فلاقى رواجاً، وجذب ملايين المشاهدين، إذ يتناول موضوع العلاقات الاجتماعية والتغيرات التي طرأت على طقوس الشهر الفضيل، وعادات الناس في ظل التباعد الاجتماعي بأسلوبه الكوميدي المعتاد، ولم تغب هذه المادة الدسمة عن صناع الأغاني الشباب، فتمكن الشاب حمادة نشواتي من تحقيق نحو10 ملايين مشاهدة لأغنيته «الحجر الصحي جنني» بكلمات بسيطة طبقها على لحن أغنية «بنت الجيران»، هذه الأغنية التي حققت رواجاً كبيراً، ونسب مشاهدة عالية جداً، وبطريقة ما يمكن القول إنها ارتبطت بذكرى هذه المرحلة زمنياً، لأن نجاحها وانتشارها جعل الكثيرين يعتمدونها في أغانيهم عن فيروس كورونا أيضاً.

وانتشرت مقاطع الفيديو التي تحمل عنوان «الحجر الصحي» على قنوات مشاهير التواصل، منها مقاطع فيديو صوّرها أشخاص من الحجر بعد إصابتهم بالمرض، ومنها أفكار ابتكرها آخرون على قنواتهم عن طرائف الحجر الصحي المنزلي، أو عن طرق الاستفادة من الوقت في ظل البقاء في المنزل، ولم يقتصر الأمر على صناع المحتوى والمشاهير، فلكل شخص بصمة ومشاركة في موقعه، وحسب وجهة نظره، وينشر التفاصيل التي تحظى باهتمامه في هذه المرحلة التي يترقب العالم أجمع انقضاءها على خير.