شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 11 فلسطينيا من الخليل والقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 11 مواطنا من الخليل والبلدة القديمة، واستدعت آخرين من مدينة القدس المحتلة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 5 مواطنين وداهم منازلهم وفتشها في باب حطة بالبلدة القديمة، كما استدعى اثنين لمراجعة مخابراتهما في مركز التحقيق والتوقيف المعروف بـ"المسكوبية" بالمدينة المقدسة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين بينهم فتى من محافظة الخليل، وداهمت منازل ذويهم وقامت بتفتيشها، واعتقلت مواطنا من بلدة العبيدية شرق بيت لحم، بعد دهم منزله وتفتيشه بحثا عن نجل لاعتقاله، ولكنها لم تجده، فاعتقلت والده.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى،اعتقلت أمس الاثنين، أسيرا محررا من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوة إسرائيلية حاصرت منزل الأسير المحرر في حي باطن الزيت بالبلدة، قبل أن تقتحمه قوات الاحتلال وتفتشه وتعبث بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، فيما اندلعت مواجهات في منطقة نبعة الهدفه في قرية الولجة غرب بيت لحم، بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين اطلقوا قنابل الغاز والصوت باتجاههم.



وفي السياق ذاته، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثمانية مواطنين آخرين واعتدت على أحدهم بالضرب المبرح في الضفة.