شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الأمم المتحدة: الأطراف المتحاربة بسوريا تتفق على محادثات فى جنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسن اليوم الثلاثاء، إن أطراف الصراع السوري اتفقت على الاجتماع مجددا في جنيف للتفاوض على الدستور، مضيفا أن الهدوء في القتال ربما يتيح فرصة لبدء رأب "عدم الثقة العميق العميق" بينها.

وقال للصحفيين إن أطراف الصراع "اتفقت على الحضور لجنيف واتفقت على جدول أعمال للاجتماع المقبل، بمجرد أن يسمح الوضع الناجم عن الوباء". ولم يحدد تاريخا وقال إنه لن يكون ممكنا عقد اجتماع افتراضي للجنة الدستورية. Advertisements وخلال الإفادة الصحفية ذاتها، كرر بيدرسن رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين وحث الولايات المتحدة وروسيا على التحدث بشأن إعطاء دفعة السلام.

وكانت قد وزارة الصحة السورية، عن رفع الحجر الصحي عن منطقة السيدة زينب في ريف دمشق بعد أكثر من شهر على تطبيقه هناك، حيث قالت الوزارة إن المجلس الاستشاري متعدد القطاعات والاختصاصات المنعقد فيها والمعني بفيروس كورونا، قرر رفع الحجر الصحي المطبق على المنطقة "عد إنهاء المسح الصحي والمخبري والفحوصات الطبية للسكان المخالطين والحالات المؤكدة والجوار وعدم تسجيل أي إصابة جديدة بالفيروس منذ 2 من الشهر الجاري".