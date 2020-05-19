شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها المشي.. «توكلنا» يعلن عن 9 خدمات وتصاريح جديدة خلال «منع التجول» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن “تطبيق توكلنا” المعتمد من “وزارة الصحة” لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًا عن توفير 9 تصاريح وخدمات جديدة خلال فترة “منع التجول” أبرزها الحصول على تصريح لممارسة “رياضة المشي”.

وذكر التطبيق في إنفوجرافيك نشره على حسابه بموقع “تويتر”، أنه سيوفر قريبًا الحصول على “تصريح رياضة المشي” لساعة واحدة يوميًا داخل الحي، و”تصريح الحالات الإنسانية” للتنقل داخل وخارج المدن.

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وأضاف “توكلنا”: أنه سيوفر أيضًا سبع خدمات جديدة، هي “خدمة العزل المنزلي من خلال الربط بالأساور الذكية؛ بدلًا من العزل في المحاجر الصحية، وخدمة طلب سيارة إسعاف، الإبلاغ عن حالات كسر منع التجول، وخدمة المساعد الافتراضي”.

وتتضمن الخدمات الجديدة في التطبيق “عرض مخالفات منع التجول والاعتراض عليها، وخدمة التحذير عند الاقتراب من المخالطين والمصابين بفيروس كورونا، والكشف الذاتي لمن ظهرت عليه علامات اشتباه الإصابة بكورونا”.

جدير بالذكر أن “تطبيق توكلنا” يوفر في الوقت الحالي الحصول على “تصريح تموين داخل الحي، وتصريح تموين طارئ، وتصريح عمل، وتصريح مؤقت لسائق، وتصريح موعد طبي”.