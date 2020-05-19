السعودية... وزارة الصحة تطلق موقع "الوقاية من كورونا"

ويتضمن الموقع جميع المعلومات الصحية الصحيحة حول فيروس كورونا المستجد بما في ذلك الإحصائيات اليومية عن الحالات المسجلة في المملكة من الإصابات التراكمية والحالات الجديدة وحالات التعافي والوفيات في جميع مناطق المملكة.

ويرصد الموقع جميع المعلومات والمنتجات التي تنشر في جميع منصات التواصل الاجتماعي، وغيرها من المنتجات التي ترفع من مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع وتساهم في السلامة الصحية للمواطن والمقيم.

ويشمل الموقع عددا من الموضوعات مثل تعريف كورونا المستجد وأعراضه وآلية التواصل مع مركز 937 وكيفية إجراء التقييم الذاتي وطرق الحماية من الإصابة ومنع الانتشار وغيرها من النصائح والإرشادات التوعوية.

ويمكن الدخول للموقع عبر الرابط التالي https://covid19awareness.sa