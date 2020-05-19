شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الأمم المتحدة لسوريا: انخفاض عدد الإصابات بكورونا مصدر "ارتياح شديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مبعوث الأمم المتحدة بشأن سوريا، اليوم الاثنين، إن انخفاض عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 فى سوريا مصدر "ارتياح شديد" لكن مخاطر انتشار المرض على نطاق أوسع "تظل قائمة".

وكانت قد وزارة الصحة السورية، عن رفع الحجر الصحي عن منطقة السيدة زينب في ريف دمشق بعد أكثر من شهر على تطبيقه هناك، حيث قالت الوزارة إن المجلس الاستشاري متعدد القطاعات والاختصاصات المنعقد فيها والمعني بفيروس كورونا، قرر رفع الحجر الصحي المطبق على المنطقة "عد إنهاء المسح الصحي والمخبري والفحوصات الطبية للسكان المخالطين والحالات المؤكدة والجوار وعدم تسجيل أي إصابة جديدة بالفيروس منذ 2 من الشهر الجاري".