الجيش الليبي يستهدف مليشيا حفتر جنوب سرت بـ 4 ضربات جوية

ليبيا / الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، فجر الثلاثاء، تنفيذ 4 ضربات جوية استهدفت آليات وإمدادات عسكرية تابعة للجنرال الانقلابي خليفة حفتر جنوب مدينة سرت شمالي البلاد.

جاء ذلك وفق تصريح للمتحدث باسم الجيش الليبي محمد قنونو، أورده المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة، عبر فيسبوك.

وقال قنونو: "سلاح الجو وجّه الإثنين 4 ضربات جوية في طريق الرواغة جنوب سرت (450 كلم شرق طرابلس)".

وأضاف أن الضربات الجوية "دمرت آليتين عسكريتين، وسيارة محملة بالذخائر، وسيارة وقود لدعم ميليشيا حفتر الارهابية".

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وتابع أن العملية أسفرت عن وقوع 5 عناصر بين قتلى وجرحى من مليشيات حفتر.

والإثنين، سيطر الجيش الليبي على قاعدة "الوطية" الاستراتيجية بعد دحر مليشيا حفتر منها، في انتصار مهم للجيش الليبي بالمنطقة الغربية.

وتحرير قاعدة الوطية هو ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيا حفتر في المنطقة نفسها، بعد سقوط مدينة غريان، في يونيو/حزيران الماضي.‎

ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكانية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

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