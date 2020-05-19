قصف صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد

بغداد / علي جواد / الخليج 365

سقط صاروخ على "المنطقة الخضراء" المحصنة أمنيا وسط العاصمة العراقية بغداد، فجر الثلاثاء، دون وقوع خسائر بشرية.

وقالت خلية الإعلام الأمني (تابعة لوزارة الدفاع)، في بيان، إن "صاروخ كاتيوشا سقط على أحد المنازل الفارغة داخل المنطقة الخضراء في بغداد، ونتج عنه سقوطه أضرار بسيطة في جدار المنزل".

وأضافت أن "الصاروخ انطلق من حي الإدريسي بشارع فلسطين شرقي بغداد"، دون اتهام جهة محددة بإطلاقه.

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والمنطقة الخضراء محصنة أمنيا، وتضم مقرات حكومية هامة، وأخرى لبعثات دبلوماسية أبرزها السفارة الأمريكية، التي كانت هدفا لعدة هجمات صاروخية سابقا.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران، بالوقوف وراء هجمات تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها الجنود الأمريكيون في العراق.

وكانت فصائل شيعية مسلحة، بينها "كتائب حزب الله العراقي" المرتبطة بإيران، هددت باستهداف مواقع تواجد القوات الأمريكية بالعراق، إذا لم تنسحب امتثالا لقرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

وفي 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، صّوت البرلمان العراقي بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، إثر مقتل قائد "فيلق القدس" الايراني قاسم سليماني، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.