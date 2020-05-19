شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سقوط أمطار فى السعودية ورياح بالامارات ومعتدل فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج اليوم طقسا متباينا، حيث تشهد المملكة العربية السعودية هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، نجران، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، تبوك ، الرياض، القصيم ،حائل، الشرقية ،الجوف )، بينما فى الامارات تتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، مثيرة للغبار، من ناحية أخرى، يتوقع خبراء الأرصاد فى البحرين ، سيكون حسناً مع كميات متفاوتة من السحب وحار خلال النهار.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، نجران، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، تبوك ، الرياض، القصيم ،حائل، الشرقية ،الجوف ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كمساعة على الجزئيين الشمالى والأوسط وتكون شمالية غربية بسرعة 16-40كمساعة على الجزء الجنوبى ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبى ، وحالة البحر متوسط الموج ويصل إلى مائج على الجزء الجنوبى ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كمساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات فى البحرين، أن الطقس لهذا اليوم، الثلاثاء، فى مملكة البحرين سيكون حسناً مع كميات متفاوتة من السحب وحار خلال النهار.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً بعد الظهيرة.

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ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام، درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية.. والصغرى 25 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 80 بالمئة.. والصغرى 15 بالمئة .

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً، وقد تتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، مثيرة للغبار، الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية 18 - 28 تصل إلى 40 كمس أحياناً.

الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:14 المد الثانى عند الساعة 23:52 الجزر الأول عند الساعة 06:17 الجزر الثانى عند الساعة 14:06 بحر عمان: خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:08 المد الثانى عند الساعة 41:19 الجزر الاول عند الساعة 52:13 الجزر الثانى عند الساعة 02:28 وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 42 27 75 15 دبى 41 29 60 10 الشارقة 42 25 65 10 عجمان 41 26 60 15 أم القيوين 42 25 65 10 رأس الخيمة 43 24 60 10 الفجيرة 38 30 70 20 العين 43 31 40 10 ليوا 45 25 85 15 الرويس 40 25 80 30 السلع 38 25 75 25 دلما 37 28 85 30 طنب الكبرى 39 27 80 25 طنب الصغرى 39 27 80 25 أبو موسى 39 27 80 .