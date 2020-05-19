شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الموريتانى يؤجل مناقشة مشاريع القوانين بسبب فيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر البرلمان الموريتانى تأجيل مناقشة مشاريع القوانين بسبب فيروس كورونا المستجد.
وذكرت الإذاعة الموريتانية أن مؤتمر الرؤساء بالبرلمان قرر - خلال الاجتماع الذى عقده برئاسة رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه مساء اليوم - تأجيل مناقشة مشاريع القوانين المبرمجة، باستثناء مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذى جرى الاحتفاظ بالتاريخ المحدد لجلسته العلنية.
وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وبلغ مجموع الاصابات فى موريتانيا - منذ مارس الماضى - 81 حالة، تعافى ستة، وتوفى أربعة، ويواصل واحد وسبعون مصابا علاجهم فى المشافي.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان الموريتانى يؤجل مناقشة مشاريع القوانين بسبب فيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.