شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الموريتانى يؤجل مناقشة مشاريع القوانين بسبب فيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر البرلمان الموريتانى تأجيل مناقشة مشاريع القوانين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الإذاعة الموريتانية أن مؤتمر الرؤساء بالبرلمان قرر - خلال الاجتماع الذى عقده برئاسة رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه مساء اليوم - تأجيل مناقشة مشاريع القوانين المبرمجة، باستثناء مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذى جرى الاحتفاظ بالتاريخ المحدد لجلسته العلنية.

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وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبلغ مجموع الاصابات فى موريتانيا - منذ مارس الماضى - 81 حالة، تعافى ستة، وتوفى أربعة، ويواصل واحد وسبعون مصابا علاجهم فى المشافي.