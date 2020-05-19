شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة آخر بتفجير فى ديالى العراقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، بأن شخصا قتل وأصيب آخر بتفجير فى ديالى.
وقال المصدر -فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إن :"عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق فى أطراف قرية زهرة بناحية العبارة شمال شرق بعقوبة، انفجرت، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر صادف مرورهما لحظة التفجير".
وأضاف أن "قوة طوقت مكان الحادث، ونقلت المصاب إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج، والجثة إلى الطب العدلي".
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