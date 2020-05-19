قطر تمدد فترة برنامج ضمانات القروض بدون فوائد لمدة سنة

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فإن التحرك يأتي لدعم القطاع الخاص والذي تضرر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. كان بنك قطر للتنمية برنامج "الضمان الوطني" دعا لتقديم ضمانات للبنوك المحلية لمنح قروض بدون فوائد للشركات المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا، 5 أبريل/نيسان الماضي. وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات أمير قطر وبالتعاون مع وزارة المالية والمصرف المركزي وجميع البنوك العاملة في الدولة". Advertisements وقررت السلطات القطرية إغلاق المحلات وإيقاف جميع الأنشطة التجارية باستثناء ​الصيدليات​ ومحلات توريد الأغذية وتسليمها، ابتداء من 19 مايو/ أيار الجاري حتى 30 منه. وأعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 الساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 33969 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد توفي منهم 15 حالة. وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الماضي، مرض ‏فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة ‏كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.‏

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