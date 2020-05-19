شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبوظبى: حريصون على تعزيز قدرات القطاع الصحى لمواجهة فيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الاثنين، حرص بلاده على مواصلة تعزيز قدرات القطاع الصحى وجاهزيته لضمان استجابته القوية فى مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

وقال الشيخ محمد بن زايد، خلال تفقده مستشفى الإمارات الميدانى لمعالجة مصابى فيروس كورونا المستجد، والذى تصل طاقته الاستيعابية إلى 1200 سرير، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، إن الإمارات لن تدخر جهدًا فى سبيل تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والخدمات الطبية وكل ما يضمن صحة أفراد المجتمع وسلامتهم فحياة الإنسان والحفاظ عليها دائما تأتى على قمة أولوياتها ولا تعلوها أهمية.

وأطلع الشيخ محمد بن زايد، خلال الجولة، على جاهزية المستشفى المزود بأحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات الطبية بهدف دعم القطاع الصحى فى الإمارات وقدراته الاستيعابية واستعداده لمواجهة التحديات وتعزيز جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد بجانب توفير رعاية وخدمات علاجية وفق أفضل المعايير الصحية العالمية فيما يتعلق بالسلامة والجودة والخبرات والمعدات الطبية.

وأشار إلى أن المستشفى الميدانى يشكل إضافة إلى المستشفيات الحكومية والخاصة ومؤسسات ومراكز الرعاية الطبية المتخصصة، التى تعد أحد أهم مكونات المنظومة الصحية فى الإمارات من خلال تكامل أدوارها وتضافر جهودها خلال هذه الظروف فى التصدى لفيروس كورونا "كوفيد - 19" وتقديم أفضل الرعاية الطبية للمرضى وفق أعلى المعايير العالمية.