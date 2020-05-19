عبدالله بن زايد: بالعزيمة نقود وطننا إلى مزيد من النجاحات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سموّ الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن العالم اليوم يمر بظرف استثنائي، بسبب جائحة فيروس «كورونا»، ولا يمكن لأحد أن يمتلك القدرة على الانتقال من مرحلة إلى أخرى إلا بامتلاك العزيمة والإرادة، والرغبة، فبها نستطيع قيادة الدولة إلى المزيد من النجاحات والإنجازات.

قال سموّه: إن العِلْم يكتسب اليوم أهمية قصوى في حياة البشرية، مع تأثر مختلف دول العالم ب «كوفيد - 19»، فالتركيز على هذا المجال وتعزيزه أضحيا في غاية الأهمية، لمستقبل أجيالنا. وفي الوقت نفسه، فإننا لن نقدم علاقتنا مع الدول على حساب العِلْم.

جاء ذلك خلال استضافة مجلس شباب الوزارة لسموّه، في جلسة حوارية، عبر تقنية الاتصال المرئي، بعنوان «للنجاح قصة - الدبلوماسية الفاعلة»، أدارها الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، بحضور خالد بالهول الفلاسي، وكيل الوزارة.

وحاور الشيخ شخبوط، سموّه في عدد من القضايا الراهنة، منها أزمة فيروس «كورونا»، والدبلوماسية الإماراتية، والدور المهم لمجلس التعليم والموارد البشرية.

واستعرض سموّ الشيخ عبد الله بن زايد، خلال الجلسة التي شارك فيها 150 شاباً وشابة من الوزارة، وأعضاء السلك الدبلوماسي في الخارج، مجموعة من القصص والتجارب التي مر بها خلال مسيرته الدبلوماسية، والخبرات التي اكتسبها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال سموّه: إننا نعيش محنة إنسانية برزت فيها أهمية العِلْم والعلماء والباحثين، والأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الطبي، ولا بدّ أن نحيي جهود هؤلاء جميعاً، فهم يضحون بأنفسهم، بل وأسرهم، من أجل أداء واجبهم على الوجه الأمثل.

وأشاد بنموذج دولة الإمارات في إدارة أزمة «كوفيد - 19»، معرباً عن فخره بنتائج توسيع نطاق الفحوص، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة، وهي المبادرة التي أُطلقت بتوجيهات ودعم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقال سموّه: إن توسيع نطاق الفحوص مبادرة مهمة ودقيقة، وتحتاج إلى قدرات بحثية ومخبرية وطبية متطورة، والنجاح في تنفيذها أمر مهم للغاية، لمجتمع دولة الإمارات المتعدد الجنسيات.

وأضاف سموّه، أن نجاحنا في إدارة الأزمة أسهم في تعزيز قدرتنا على مساعدة الآخرين، ومدّ يد العون للدول الشقيقة والصديقة. موضحاً أن جائحة «كوفيد - 19» أكدت أهمية تعزيز التعاون والشراكات بين الدول.

وأشار إلى أن هذه الأزمة العالمية أثرت في الجميع من دول ومجتمعات وأسر وأفراد، دون استثناء. مؤكداً أنه ينبغي على الجميع حالياً، التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المعنية في الدولة، واتباع التعليمات.

وأوضح أنه في ظل هذه التحديات، فإننا نتطلع إلى أفضل الفرص لدولتنا، وأن العالم ما بعد «كوفيد - 19» مختلف، ولا بدّ للجميع أن يحرصوا على مواكبة هذه التغييرات، وتطوير مهاراتهم، والبحث عن أفضل الحلول وتعزيز الابتكار.

وعن مجلس التعليم والموارد البشرية، قال سموّ الشيخ عبد الله بن زايد: إن تشكيله جاء لبلورة سياسة عامة للدولة في هذين القطاعين، وضرورة وجود تعاون وتنسيق بين مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية، وخلق بيئات تعليمية متطورة وجاذبة، في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، فضلا عن إيجاد حلقة واضحة تربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن أفضل خيار هو امتلاك مخرجات تعليمية قادرة على التعلم الذاتي، والبحث والابتكار، ولديها الشغف ومعلمون مؤهلون قادرون على تأهيل هذه المخرجات.

وأشاد بنجاح تجربة التعليم عن بُعد في الدولة. مشيراً سموّه إلى أنه لولا وجود برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي، لواجهنا تحديات كثيرة في استمرارية العملية التعليمية، مثل ما حدث في دول أخرى، لكننا تفوقنا على الآخرين بفضل وجود هذه المنصة.

وأكد سموّه أن دولة الإمارات مباركة، وحققت الكثير من الإنجازات والمكتسبات، مثل استضافة المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وإنجاز جواز السفر الإماراتي. مشيراً إلى أن هذه الإنجازات ثمرة جهود فريق العمل.

وأشار إلى أن الدبلوماسي الناجح، يجب أن يحرص دائماً على مصلحة الوطن وتقديم الوجه الإيجابي لوطنه، ويبني على عناصر القوة، ويكون دائماً أداة للتواصل مع العالم، وليس أداة أزمة. وفي الوقت ذاته عليه عدم التهاون في مصلحة وطنه.

وعن أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، قال سموّه: إننا اليوم في حديث مستمر في مسألة ما بعد «كوفيد - 19»، ونحن إلى الآن في طور البحث عن الوسائل والدراسات الأكثر فائدة للأكاديمية الفترة المقبلة.

وحثّ سموّه شباب الوزارة على الاجتهاد والمثابرة في مشوارهم التعليمي.