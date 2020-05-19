47 قتيلاً ومصاباً في هجوم لـ «طالبان» استهدف الاستخبارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن هجوم دام، استهدف موقعاً تابعاً لوكالة الاستخبارات الأفغانية أمس، بينما حضّت الحكومة الجديدة على تسريع عملية تبادل السجناء للتمهيد لإجراء محادثات، في وقت تتوالى فيه بيانات من العالم الإسلامي للترحيب باتفاق تقاسم السلطة في كابول.

وقتل سبعة عناصر استخبارات بالتفجير الذي تم بسيارة مفخّخة في ولاية غزنة (شرق)، وفق ما أفاد المتحدث باسم حاكم الولاية وحيد الله جمعة زاده. وقال إن «الإرهابيين استخدموا مركبة «هامفي»في هجومهم. استهدفوا وحدة تابعة لمديرية الأمن الوطنية في مدينة غزنة»، مضيفا أن 40 شخصاً أصيبوا بجروح. وأكّدت وزارة الداخلية في كابول ومسؤول صحي في غزنة التفجير كذلك.

بدوره، أعلن المتحدث باسم «طالبان» أن عناصر الحركة نفّذوا الهجوم.

واشتد القتال في أفغانستان بعدما أمر الرئيس أشرف غني جيش البلاد بشن هجوم على طالبان بعد هجمات على مستشفى ولادة في كابول وجنازة في ننكرهار أودت بحياة أكثر من 50 شخصاً. وقتل 8 من القوات الأفغانية وأصيب 9 آخرون في هجمات لحركة طالبان على نقاط تفتيش أمنية في إقليم باكتيا جنوب شرقي البلاد، بحسب مسؤولين.

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ويأتي التفجير الجديد بعد يوم على توقيع الرئيس الأفغاني أشرف غني وخصمه عبدالله عبدالله في كابول على اتفاق جديد لتقاسم السلطة، يسدل الستار على خلاف استمر بينهما لشهور.

ويتجاوز الاتفاق واحدة من العقبات في طريق التفاوض مع طالبان، التي حذّرت أمس من أن إعادة إطلاق المحادثات غير ممكنة قبل استكمال عملية تبادل سجناء كانت مجزّأة حتى الآن.

في غضون ذلك، رحبت المملكة العربية السعودية باتفاق تقاسم السلطة بين غني وعبدالله. وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن تطلعها بأن تؤدي هذه الخطوة المهمة إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في أنحاء أفغانستان كافة، وبما يلبي آمال وتطلعات شعبها.

وجددت الوزارة تأكيد وقوف المملكة إلى جانب أفغانستان، ودعمها الحكومة الجديدة في كل ما يعينها على تحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في الرخاء والازدهار والتنمية. كما رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالاتفاق، مؤكدة أنه سيؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في جميع أراضي أفغانستان، ويحقق تطلعات الشعب الأفغاني. وجددت المنظمة وقوفها وتضامنها مع جمهورية أفغانستان والحكومة الجديدة بما يحقق الرخاء والازدهار والتنمية.

(وكالات)