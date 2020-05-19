احتفال خاص بذكرى بيعة محمد بن سلمان

ونشر التونسي مقطعا مصورا لولي العهد على حسابه الرسمي على "تويتر" يتحدث فيه ابن سلمان عن مكافحة الفساد.

​وفي المقطع الذي نشره التونسي قال محمد بن سلمان: "أنا واحد من عشرين مليون نسمة، أنا لا شيء بدونهم، أنا أقل مثال فيهم، هم الذين يحفزوني ويدفعونني. أنا أؤكد لك بأنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد كان من كان لن ينجو سواء كان أميرًا أو وزيرًا".

وعلق التونسي على المقطع بالقول: "لَوْ لَمْ تَقُلْ سوى هذه العبارات لَكَفَتْنَا".

في 21 يونيو 2017 أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا قضى بإعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه وليا للعهد، وتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع.

واختار 31 من أصل 34 عضواً في هيئة البيعة محمد بن سلمان وليا للعهد، بحسب قناة "العربية" السعودية.