مصر... الإعلان عن إصابة أول مسؤول حكومي كبير بفيروس كورونا المستجد

وأعلن هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية نقل المحافظ الدكتور أيمن مختار إلى مستشفى العزل، بعد التأكد من إيجابية التحاليل التي أجريت له، وثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال نائب المحافظ، في تصريح مقتضب لموقع "مصراوي": "رغم أنني المتحدث باسم المحافظة إلا أن هذا الأمر جلل ولا أستطيع أن أدلي بتفاصيل أكثر".

وأشار إلى أنه "سيتوجه إلى مستشفى المنصورة الدولي، لبيان الإجراءات المتبعة سواء بالعزل أو انتظار نتائج تحاليله الخاصة، لأنه كان يتعامل مع المحافظ بشكل مباشر".

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ومن جانبه تحدث المحافظ، عن تفاصيل إصابته بكورونا المستجد في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد".

وقال مختار، إنه شعر بالإرهاق بعد لقائه بوزير الرى صباح اليوم، مضيفا بأن "الكحة" كانت هي المسيطرة على حالته وحرارة جسده مضبوطة.

وأشار المحافظ إلى أنه "قام بإجراء أشعة وتحليل دم، وتلقى نتيجة إصابته بالفيروس قبل إفطار اليوم".