أمير قطر يتلقى "رسالة شفوية" من سلطان عمان

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، حمل الرسالة الشفوية وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، حيث تضمنت العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها والتشاور في أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر تميم بن حمد تلقى رسالة شفوية من سلطان عمان تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية العماني.

وتأتي هذه الرسالة بعد أيام قليلة من من تلقي أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطية من السلطان هيثم بن طارق، وذلك في ظل الحديث عن حراك دبلوماسي لإنهاء الأزمة الخليجية.

كان أمير قطر تلقى، الأحد 10 مايو/أيار، رسالة من نظيره الكويتي، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، نقلها وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، خلال استقبال أمير قطر له، في مكتبه بقصر البحر.

وتأتي زيارة الوزير العماني في ظل استمرار أسوأ أزمة خليجية منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981، وفي وقت تعاني فيه المنطقة والعالم أجمع من أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.