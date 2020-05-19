الشمري أبهاوياً حتى 2022م

وقعت إدارة النادي مع حارس المرمى عبدالله الشمري “28 سنة ” بعقد يمتد لمدة موسمين يمثل من خلالها الفريق الأول لكرة القدم ، إعتباراً من الموسم الرياضي المقبل ، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة التي تتيح لأي نادي التفاوض والتوقيع معه .

من جانبه قدم الشمري شكره وتقديره لنادي أبها على سهولة وسرعة المفاوضات متمنياً تحقيق طموحات إدارة النادي ومحبي وجماهير نادي أبها .

يذكر أنه سبق وأن مثل عدة أندية ومنها : النصر والفيحاء والرائد وأخيراً الكوكب . انشر الخبر :

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