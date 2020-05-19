خطة النمر والفيل

● انتهز الأسد فرصة الإختلاف، والإتفاق، والهزج، والمرج الذي يدور في الغابة، ومن أحداث فيها، واصبح عاجزًا عن فهم الجميع وماذا يريدون، فنادى على الثعلب، ليشرح له ويفهمه، عما استجد في بعض الأمور.

● قال الثعلب وهو مرتبك، يامولاي فيه أمور اخطط لها حتى تهدأ حيوانات الغابة، وسأزرع جواسيس حتى يخبروني عما يدور في أصقاع الغابة، فالحيوانات التي قلعنا عيونها، وقصصنا مخالبها متذمرة من النسبة التي اقترحتها، والحيوانات العشبية هي الأخرى متذمرة من المساحة التي منحتموها لها للرعي.

● تساءل الخنزير موجهًا كلامه للحيوانات لماذا لاترضون بالنسبة التي منحها الأسد لنا، ألا يكفينا أنه اعطانا فرصة للرعي والأكل، والشرب من النهر دون مضايقة من بقية الحيوانات، فقال الفيل انت لا تعرف معنى الحرية، وقال وحيد القرن موجهًا كلامه للفيل، هذا لا يعرف معنى الحرية ولا يفهم أنها لا تمنح بل تنتزع مثل الحقوق.

● علقت الزرافة بالقول: الأهم أننا تمكنا من تربية مواليدنا بعيدًا عن رعب الحيوانات المفترسة، وقال الظبي: علينا أن نتحد وتكون كلمتنا واحدة، حتى لا يهلكنا الثعلب بخططه التي يستفيد منها لصالحه بالتقرب إلى الأسد.

● تذمر النمر، والفهد من طريقة الأسد في التعامل معهم، وقالا: يجب علينا أن نجد طريقة للتخلص من الثعلب، بأن نعمل على ابعاده عن الأسد، وهذا لا يتم إلا إذا وشينا به عند الأسد، ونجمع عدد كبير من الحيوانات حتى تشوه سمعته عند الأسد فيقضي عليه، ونتخلص من شروره.

● ماذا بقي؟

بقي القول:

هل تنجح الحيوانات في دق اسفين بين الأسد، والثعلب، ويتخلصون من أفكار الأخير التي تسببت في الوضع المتردي للجميع ماعدا الأسد وأعوانه، ربما تنجح في مسعاها متى ماكانت اليد واحدة، والأماني واحدة، والهدف واحد، ومتى مااخلصت النوايا، وتوحدث الجهود.

● ترنيمتي:

مافيه

أصعب ان يكون

الجسد حرٌ

طليق

والعقول

مكبلة ومصفدة كنها

مجرم

سجين

حالة

الأمة صعيبة واختفى

منها

البريق

Advertisements

فاقدة

للكرامة مسيرة بالذل

وهدر

الاكسجين

@muh__aljarallah