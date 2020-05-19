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بلدية تنومة تكثف نشاطها في معالجة التشوه البصري

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الخليج - سلمى القحطاني 0 تبليغ

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صرح رئيس بلدية تنومة الأستاذ عبدالله بن مفرح الشهري بأن البلدية ووفق الخطط المعدة خلال فترة الإجازة الرسمية ومن خلال الفرق المرابطة بالبلدية والتي تعمل على عدة محاور لمعالجة التشوها البصري
حيث أكد الشهري إستمرارية الجهود لمعالجتها وتعمل البلدية في الوقت الراهن على رفع مخلفات البناء وحيث أزالة البلدية أكثر من ٤٠ طن من المخلفات كما وتعمل ايضاً على رفع السيارات التاللفة والمتهالكة داخل الأحياء والقرى والطرق بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص وقامت برفع عشرات السيارات التالفة ووضعها في حجز البلدية كذلك تقوم بإزالة النباتات الضارة من الأرصفة وجوانب الطرق وتعمل البلدية ايضاً على إعادة الدهان والصيانة للكبائن الكهربائية ونفذت البلدية صيانة ودهان ما يفوق ٢٠ كبينة كهربائية في عدة مواقع.
وإختتم الشهري حديثه بأن البلدية سوف تستمر على هذا النهج وتسخير كافة قدراتها وإمكانياتها لمعالجة مظاهر التشوه بصفة دائمة ومستمرة

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