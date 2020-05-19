الأمم المتحدة: القانون الدولي يحظر ضم «إسرائيل» لأراضٍ بالضفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، أن ضم «إسرائيل» لأراضٍ فلسطينية محتلة بالضفة الغربية يعد محظوراً بموجب القانون الدولي، في وقت اعتبر وزير الخارجية «الإسرائيلي»، غابي أشكنازي، أن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتسوية هي فرصة تاريخية لترسيم حدود «إسرائيل»، في حين نكلت وحدات القمع «الإسرائيلية» بالأسرى الفلسطينيين في سجن عسقلان، ونقلت أسيراً مضرباً عن الطعام في معتقل النقب الصحراوي إلى العزل الانفرادي، بينما دانت محكمة «إسرائيلية» مستوطناً متطرفاً بثلاث تهم بشأن إحراق «عائلة دوابشة» عام 2015 في الضفة، وستصدر المحكمة حكمها الشهر المقبل.

وقال ملادينوف: «يُشكّل الضم تهديداً كبيراً وهو محظور بموجب القانون الدولي، وسيقوّض النظام الدولي». وأضاف لدى مشاركته في ندوة نظمها المعهد «الإسرائيلي» للسياسة الخارجية الإقليمية، مساء الأحد «ستكون لعملية الضم آثارها القانونية والسياسية والأمنية من الصعب التعامل معها، وسيلحق الضرر بآفاق السلام، ويشجع التطرف من جميع الجهات».

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من جهة أخرى، ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن وحدات القمع «الإسرائيلية» اقتحمت، صباح أمس الاثنين، القسم رقم 3 بسجن عسقلان، واعتدت على الأسرى القابعين فيه. ولفتت الهيئة، أنه وما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، اقتحمت قوات القمع «الإسرائيلية» القسم رقم 3، والذي يقبع فيه 30 أسيراً، وقامت بالتنكيل بالأسرى والعبث بمقتنياتهم وتخريب مواد الكنتينة والطعام. كما نقلت إدارة معتقل «النقب الصحراوي»، أمس الاثنين، الأسير سامي جنازرة (47 عاماً) إلى زنازين العزل؛ حيث يواصل إضرابه عن الطعام منذ ثمانية أيام، رفضاً لاعتقاله الإداري. وقال نادي الأسير: إن إضراب الأسير جنازرة هو الإضراب الثالث له ضد اعتقاله الإداري منذ عام 2016، لافتاً إلى أنه معتقل منذ شهر سبتمبر/أيلول 2019، وقد صدر بحقه أمرّي اعتقال إداري، ومدتهما أربعة أشهر. وذكر نادي الأسير أن جنازرة وهو من مخيم الفوار في محافظة الخليل، اُعتقل على الأقل سبع مرات منذ عام 1991، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء وينتظر طفله الرابع، علماً أنه أمين سرّ حركة فتح في مخيم الفوار.

في غضون ذلك، اعتبر وزير الخارجية «الإسرائيلي»، غابي أشكنازي، خلال مراسيم تسمله منصبه الجديد، «صفقة القرن» بأنها فرصة تاريخية لترسيم حدود «إسرائيل». وقال: «سنقوم بالدفع نحو تطبيق الخطة الأمريكية من خلال التنسيق مع الإدارة الأمريكية، والحوار مع جيراننا والحفاظ على اتفاقات التسوية». وتابع قائلاً: إننا «نمتلك فرصاً إقليمية مهمة، أولاً وقبل كل شيء، مبادرة التسوية التي أطلقها الرئيس ترامب. أرى بها خطة مهمة وبارزة وهي خريطة طريق»، مضيفاً: إن «ترامب يضع أمامنا فرصة تاريخية لتشكيل مستقبل «إسرائيل» لعقود قادمة».

الى ذلك، أعلنت محكمة «إسرائيلية» في بيان عن إدانة المستوطن عميرام بن أوليئيل بالشروع بالقتل العمد والتآمر لارتكاب جريمة عنصرية. وأحرق الرضيع علي دوابشة في 21 يوليو/تموز 2015، الذي كان يبلغ من العمر 18 شهراً حياً أثناء نومه في منزل العائلة في قرية دوما شمال الضفة الغربية المحتلة. وتوفي والداه سعد ورهام دوابشة متأثرين بحروقهما بعد عدة أسابيع، في حين نجا شقيقه أحمد الذي كان يبلغ من العمر حينها 4 سنوات من المأساة. وسيصدر الحكم على بن أوليئيل الشهر المقبل. (وكالات)