شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع دولي لبحث المساعدات للفلسطينيين في 2 يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة ”الخليج 365”
بحثت مصر والنرويج الترتيبات الجارية لعقد الاجتماع المقبل، للجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية، المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، والمقرر عقده في 2 يونيو / حزيران المقبل، في إطار الحرص على الحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينية ودعم وضعها المالي، كما بحثتا التعاون في جهود مواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، على كافة الصعد.
وقال المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية: إن الاجتماع سيعقد عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، وأن سامح شكري، وزير الخارجية المصري، ناقش الترتيبات خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس الاثنين، من إين إريكسن سوريد، وزيرة خارجية النرويج.
وناقش الوزيران مجمل الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية، على ضوء أهمية تحقيق حل شامل وعادل عبر دعم كافة المساعي الرامية إلى استعادة زخم العملية السياسية، والتصدي لأي إجراءات أحادية تقوض فرص التوصل للتسوية السلمية المنشودة، في إطار حل الدولتين.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع دولي لبحث المساعدات للفلسطينيين في 2 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.