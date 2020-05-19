اجتماع دولي لبحث المساعدات للفلسطينيين في 2 يونيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة ”الخليج 365”

بحثت مصر والنرويج الترتيبات الجارية لعقد الاجتماع المقبل، للجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية، المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، والمقرر عقده في 2 يونيو / حزيران المقبل، في إطار الحرص على الحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينية ودعم وضعها المالي، كما بحثتا التعاون في جهود مواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، على كافة الصعد.

وقال المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية: إن الاجتماع سيعقد عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، وأن سامح شكري، وزير الخارجية المصري، ناقش الترتيبات خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس الاثنين، من إين إريكسن سوريد، وزيرة خارجية النرويج.

وناقش الوزيران مجمل الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية، على ضوء أهمية تحقيق حل شامل وعادل عبر دعم كافة المساعي الرامية إلى استعادة زخم العملية السياسية، والتصدي لأي إجراءات أحادية تقوض فرص التوصل للتسوية السلمية المنشودة، في إطار حل الدولتين.